Milan, occasione per allungare sulle competitor: a San Siro ecco la Lazio

I quotidiani sportivi della mattinata evidenziano la grande occasione per il Milan di allungare in vetta alla classifica. La decisione di ieri su Juventus Napoli ha “tolto” tre punti alla Vecchia Signora, che dovrà giocarsi sul campo la partita con i partenopei. La Fiorentina ha pensato al resto, fermando i bianconeri a Torino e lasciando i campioni d’Italia a 24 punti in classifica. I rossoneri questa sera ospitano la Lazio a San Siro, cercando il clamoroso più dieci sui piemontesi. La chance è però ghiotta anche per i biancocelesti, che con 3 punti aggancerebbero provvisoriamente (in attesa di Juve Napoli) proprio la Juventus in graduatoria, passando delle feste più serene.