Milan-Lazio, treni bloccati: odissea per mille tifosi biancocelesti diretti per Milano. Treni in forte ritardo a Roma in direzione Nord

Come riporta Il Messaggero i treni sono in forte ritardo a Roma, in direzione Nord, odissea per migliaia di tifosi della Lazio per andare a Milano a vedere la super sfida di San Siro col Milan.

Il treno è fermo dopo Tiburtina da quasi 2 ore e mezzo: inizialmente per un convoglio davanti si è fermato per un guasto a Capena. Ma poi il treno dietro ha buttato giù cavi corrente ed è finito senza elettricità e non è mai ripartito. Ci sono oltre mille tifosi biancocelesti in treno.