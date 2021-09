Milan Lazio: arriva l’esordio in biancoceleste per Zaccagni

Nuovo esordio a San Siro, dopo quello in maglia Verona contro l’Inter arriva quello con la maglia della Lazio contro il Milan

La prima volta. In Milan Lazio è arrivato l’esordio in maglia biancoceleste per Zaccagni. E’ stato l’ultimo colpo di mercato della Lazio, dopo la presentazione alla stampa di ieri pomeriggio è arrivato il momento di scendere in campo per la prima volta.

Mattia Zaccagni ancora una volta esordisce a San Siro, la prima era capitata contro l’Inter ai tempi del Verona, ora lo stadio è lo stesso ma l’avversario è cambiato: il Milan di Stefano Pioli. La speranza è che possa giocare più partite possibile.