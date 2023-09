Milan-Lazio, Sarri stravolge tutto! Immobile out, le novità. Le ultime sulle decisioni del tecnico per la sfida di San Siro

Secondo quanto riportato da Baiocchini su Sky, Immobile non starebbe al meglio, e partirebbe dalla panchina. C’è Castellanos. Panchina anche per Kamada e Rovella, Zaccagni non è al meglio ma stringe i denti. Affaticamento per Romagnoli, farà un provino ma può giocare Patric o Gila al suo posto.