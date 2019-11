Milan Lazio, precedenti e quote: in casa i ‘Diavoli’ dettano legge, ma per i bookmakers…

Milan Lazio, i precedenti e le quote del match in programma domani sera alle 20.45 allo stadio ‘Giuseppe Meazza’

Milan-Lazio è la gara che chiuderà la domenica dell’undicesimo turno di Serie A. Dopo la vittoria di misura contro la Spal, i rossoneri cercano continuità contro la Lazio per risalire la classifica. D’altra parte, i biancocelesti stanno vivendo un momento positivo dopo i successi contro Fiorentina e Torino, ma vogliono fare il ‘tris’ a San Siro ed avvicinarsi ulteriormente al quarto posto, valido per la Champions.

PRECEDENTI – Tra le squadre più antiche nella lunga storia del calcio italiano, Milan e Lazio si sono trovate di fronte in Serie A fin dalla sua prima edizione, datata 1929/30, quando una doppietta di Santagostino consegnò la vittoria ai rossoneri per 2-1. I ‘Diavoli’ comandano nel bilancio dei precedenti, avendo vinto 65 dei 152 confronti, lasciando ai capitolini appena 28 successi. 59 i pareggi, risultati che nelle ultime dieci sfide si è verificato solamente in due occasioni. In casa il Milan detta legge: 76 precedenti e 44 vittorie contro le sole 9 ottenute dagli ospiti.

QUOTE – Il momento di forma negativo del Milan si riflette sulle quote, che lo vedono partire come sfavorito nonostante il fattore campo: il segno 1 si attesta a 3.10, con X a 3.40 e 2 a 2.30. L’Under 2,5 è quotato a 1.83, mentre la doppia chance in favore dei padroni di casa con 1/X è data a 1.60. Per alzare la posta, riporta il sito di bwin, si può puntare sul 2 con handicap 1:0, cioè la vittoria della Lazio con due gol di scarto, a quota 4.33.