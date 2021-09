La Lazio cade a San Siro per mano del Milan, sui social il messaggio di rammarico di Pedro, uno dei protagonisti di ieri

Tutti insufficienti i biancocelesti scesi in campo per Milan–Lazio. A tenere alto l’orgoglio della squadra, però, è Pedro: il giocatore ha speso tantissime energie, ricoprendo ogni zona del campo, seppur il suo impegno non sia valso a risollevare le sorti del gruppo.

Lo spagnolo, poi, ha espresso su Instagram tutto il suo rammarico: «Non è stato il risultato che volevamo ma continueremo a lavorare forte ed uniti per raggiungere gli obiettivi. Testa a Giovedì. Forza Lazio».