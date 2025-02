Milan Lazio, Conceicao ritrova a disposizione un calciatore in vista della sfida di domenica: le ultime

Milan Lazio, a pochi giorni dalla sfida interna contro i biancocelesti il tecnico può contare sul rientro di un calciatore: ecco di chi si tratta

Archiviata e metabolizzata la sconfitta contro l’Inter, il destino della Lazio vuole che sulla sua strada ci sia nuovamente il Meazza ma questa volta contro il Milan in campionato. Il match è fondamentale per entrambe le due compagini, visto che si giocano un posto Champions per la prossima stagione e Conceicao può contare su un rientro importante. Secondo quanto riporta Sky Sport si tratta di Jovic, il quale si è aggregato con la squadra, non sarà a disposizione domani contro il Bologna ma punterà al match con la Lazio