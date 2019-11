Milan Lazio, le pagelle dei quotidiani: inarrestabile Immobile, Luis Alberto un vero ‘Mago’

Milan Lazio, le pagelle dei quotidiani: ecco come è stata giudicata la prova dei biancocelesti contro i rossoneri a San Siro

Dopo uno spaventoso tabù che durava da ben trent’anni, la Lazio riesce finalmente nell’impresa e, a San Siro contro il Milan, riesce a vincere. A decidere il match, il solito Immobile e la marcatura di Correa che, servito da Luis Alberto, non lascia scampo a Donnarumma con un tiro potente. Buona la prestazione della squadra di Inzaghi, in particolar modo dei marcatori, del ‘Mago’, che sta raggiungendo numeri straordinari in fatto di assist, e di Lazzari, che ha consegnato un assist perfetto al bomber della Lazio. Non brillano, invece, Bastos, ‘colpevole’ dell’unico gol siglato dal Milan, e Milinkovic, sostituito da Parolo nella ripresa. Di seguito, i voti che i principali quotidiani sportivi hanno assegnato ai giocatori:

CORRIERE DELLO SPORT – Strakosha 7, Bastos 5, Acerbi 7, Radu 6,5, Lazzari 6,5, Milinkovic 6, Parolo 7, Leiva 7, Correa 7,5, Immobile 7,5, Caicedo 6,5, Cataldi 6, Inzaghi 8.

LA GAZZETTA DELLO SPORT – Strakosha 6,5, Bastos 5,5, Acerbi 6,5, Radu 6,5, Lazzari 6,5, Milinkovic 5,5, Parolo 6, Leiva 6, Correa 7,5, Immobile 7, Caicedo 5,5, Cataldi 6, Inzaghi 7.

IL MESSAGGERO – Strakosha 6, Bastos 5,5, Acerbi 6,5, Radu 6, Lazzari 7, Milinkovic 5,5, Parolo 6, Leiva 6,5, Correa 6,5, Immobile 7,5, Caicedo 6, Cataldi NG, Inzaghi 7.

TUTTOSPORT – Strakosha 6,5, Bastos 5,5, Acerbi 6, Radu 6, Lazzari 6,5, Milinkovic 5,5, Parolo 6, Leiva 6, Correa 6,5, Immobile 6,5, Caicedo 6, Cataldi NG, Inzaghi 6,5.