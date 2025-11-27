Milan Lazio, i numeri del match: i precedenti non sorridono agli uomini di Sarri. Ma il trend dell’ultimo periodo fa ben sperare i biancocelesti

Milan Lazio, i numeri della sfida di San Siro: l’ultimo successo biancoceleste risale allo scorso marzo. Ecco tutti i precedenti

L’attesa cresce in casa Lazio in vista del prossimo impegno di campionato: sabato 29 novembre alle 20.45, i biancocelesti affronteranno il Milan a San Siro, in una delle sfide più attese della stagione. La partita rappresenta un momento cruciale per entrambe le squadre: i rossoneri vogliono consolidare la loro posizione in vetta, mentre la Lazio cerca continuità di risultati e punti pesanti in trasferta per restare competitiva in classifica.

La storia del confronto tra le due squadre è ricca di episodi memorabili. In totale, i precedenti tra Milan Lazio sono 192, con 11 vittorie della compagine biancoceleste. L’ultimo successo della Lazio risale al marzo 2025, in un match terminato 1-2. In quella gara, le reti di Zaccagni e il rigore trasformato da Pedro al 98° minuto ribaltarono il vantaggio iniziale firmato da Chukwueze, regalando ai tifosi biancocelesti una vittoria rimasta negli annali per intensità e tensione agonistica. Quel successo rappresenta ancora oggi un riferimento per la squadra di Sarri, che punterà a replicare la capacità di resistere e colpire nei momenti decisivi contro il Milan.

L’ultimo pareggio tra le due formazioni risale invece al 21 agosto 2024, in un match spettacolare terminato 2-2 all’Olimpico. In quell’occasione, la Lazio riuscì a trovare il pari grazie alle reti di Castellanos e Dia, rispondendo alle marcature di Pavlovic e Leao. Il confronto dimostrò l’equilibrio tra le due squadre, con momenti di grande intensità e giocate individuali che tennero i tifosi con il fiato sospeso fino all’ultimo minuto. Questa memoria storica alimenta oggi l’attesa del pubblico, consapevole che la prossima sfida Milan Lazio potrebbe riservare nuove emozioni.

Sul fronte Lazio, Sarri sta valutando attentamente l’undici da schierare, bilanciando esigenze di campionato e Coppa Italia. La formazione dovrà essere pronta a reagire alla pressione offensiva del Milan, sfruttando le ripartenze e la creatività dei suoi uomini chiave. Il tecnico punterà anche sull’esperienza dei veterani per gestire i momenti cruciali della gara.

Dall’altra parte, il Milan arriva con l’obiettivo di consolidare la propria posizione in campionato, forte di una rosa profonda e di un gioco aggressivo. Sarà dunque una sfida intensa, con ritmo elevato e continui ribaltamenti di fronte, in cui la posta in palio sarà alta per entrambe le squadre. La partita Milan Lazio si annuncia come un appuntamento imperdibile per gli appassionati di Serie A, capace di richiamare l’attenzione di tutto il calcio italiano e di regalare emozioni fino all’ultimo minuto.