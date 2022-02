Milan Lazio, le pagelle di Luiz Felipe: «Serataccia sotto gli occhi di Mancini»

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Per tutti i quotidiani sportivi, la prestazione di Luiz Felipe in Milan-Lazio è stata più che negativa. E in tribuna c’era Mancini

Prestazione da incubo quella di Luiz Felipe in Milan-Lazio. I quotidiani ci sono andati giù pesante sul difensore biancoceleste, che non ha fatto una grandissima figura con il c.t. Mancini sugli spalti. Per La Gazzetta dello Sport, il voto è 4.

PAGELLA LUIZ FELIPE – «Si fa subito ammonire (ed era diffidato), poi non oppone alcuna resistenza utile in occasione di ciascuno dei tre gol che indirizzano la gara nel primo tempo. Serataccia sotto gli occhi del c.t. Mancini».