Milan Lazio, parla Gabbia: «Sappiamo che dobbiamo dare continuità, la partita più importante adesso è quella contro la Lazio»

Milan Lazio, Gabbia all’Evento BMW: le parole sugli obiettivi, sottolineando il lavoro quotidiano e la coesione dello spogliatoio

Nel corso di un evento esclusivo organizzato da BMW, partner storico del Milan, Matteo Gabbia ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport. Il difensore, cresciuto nel settore giovanile rossonero, si è ormai affermato come una colonna della retroguardia e dello spogliatoio, incarnando pienamente il senso di appartenenza alla maglia.

Con grande lucidità e attaccamento ai colori, Gabbia ha fissato gli obiettivi personali e di squadra. Dalla vittoria nel Derby, che ha dato entusiasmo all’ambiente, alla prossima sfida contro la Lazio, fino al sogno Scudetto, il centrale ha tracciato con determinazione la strada da seguire, mostrando la mentalità di chi vuole crescere ancora.

La sua crescita è sotto gli occhi di tutti e rappresenta uno dei successi della gestione tecnica attuale, capace di valorizzare le risorse interne e trasformarle in leader. Oggi Gabbia è un punto fermo del Milan, simbolo di solidità e maturità in una difesa che ha ritrovato equilibrio e continuità di rendimento.

SUL DERBY VINTO – «Ogni derby ha qualcosa di speciale, soprattutto se poi hai la bravura e la fortuna di vincerlo. Sono dei giorni dove stiamo lavorando tanto, anche ieri abbiamo fatto due allenamenti tosti, perché comunque sappiamo che dobbiamo dare continuità, la partita più importante adesso è quella contro la Lazio. Poi stiamo bene insieme: siamo un gruppo sano, di ragazzi che si vogliono bene. Anche quando condividiamo del tempo fuori dal campo siamo felici».

SULLO SCUDETTO – «Penso che siamo molto allineati con il mister, siamo lucidi e tranquilli. Dobbiamo lavorare, stiamo migliorando passo passo grazie al lavoro con lui e il suo staff. Poi quando saremo nella fase finale dell’anno cercheremo di fare il meglio possibile, ma per noi e per i tifosi, questa maglia ci impone di fare il massimo del risultato».

