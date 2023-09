Milan-Lazio, gli ultimi dubbi di Sarri: Rovella lo ha convinto ma… I ballottaggi verso il big match di San Siro

Maurizio Sarri si porta dietro alcuni dubbi di formazione che potrebbe sciogliere soltanto questa mattina in vista di Milan-Lazio. Hysaj spinge per riprendersi la fascia sinistra con Marusic spostato a destra.

Rovella ha convinto, ma Kamada scalpita per una chance, il che potrebbe far arretrate Vecino in cabina di regia. Intoccabile per ora Luis Alberto come i tre davanti, ma Sarri cercherà di togliersi gli ultimi dubbi nella rifinitura di stamattina.