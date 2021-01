Milan Juve, la sfida capovolta. Pirlo si affida a Ronaldo, Pioli al gruppo

Ancora senza Ibra, il Milan punta sul gruppo mentre i bianconeri, limitati dal Covid, si aggrappano a CR7 per rilanciarsi dal -10 in classifica

C’erano una volta le rovesciate di Del Piero e i gol pesanti di Shevchenko. Adesso è cambiato tutto o quasi, ma Milan Juve rimane una superclassica del campionato italiano. Le stelle in campo brilleranno anche senza pubblico, e nonostante il Covid, dopo 9 anni di dominio bianconero ininterrotto il Milan torna a sognare in grande.

Dal -16 dello scorso anno i rossoneri ora guidano la classifica con 10 punti di vantaggio su una Signora smarrita, che per tornare in alto punta tutto sull’uomo della provvidenza. Ronaldo domina, anche più del grande assente Ibra. Lo dicono i numeri (il portoghese è capocannoniere della A con 14 reti, il 48% dei gol totali della Juventus in campionato) e le prestazioni: senza lo svedese il gruppo si è responsabilizzato e il Milan ha mantenuto la vetta della classifica, mentre la Juve ha dimostrato di non riuscire a fare a meno di CR7.