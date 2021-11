Milan-Inter: Pioli, Inzaghi e il desiderio di levarsi le etichette di dosso

L’attesissimo derby Milan-Inter è anche la sfida tra due allenatori, Stefano Pioli e Simone Inzaghi, a caccia del giusto riconoscimento

La grande domenica del primo Milan-Inter della stagione è finalmente arrivata. Il derby della Madonnina irrompe per sentenziare su una classifica che vede il Diavolo in abbondante vantaggio sui cugini, costretti al risultato positivo per non sprofondare a meno dieci.

Il cammino sontuoso di Ibrahimovic e compagni, imitato in tutto e per tutto dal Napoli di Spalletti, ha infatti messo già alle strette le Sette Sorelle o quel che ne rimane. Perché è sin troppo evidente che un nuovo allungo sul terzo incomodo equivarrebbe a una fuga vera e propria, forse quella decisiva in chiave Scudetto.

