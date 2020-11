Milan, Ibrahimovic: «Infortunio? Massimo due settimane di stop». Ci dovrebbe essere con la Lazio

Zlatan Ibrahimovic rassicura il Milan: infortunio non grave, una o due settimane di stop

In una lunga intervista ad Aftonbladet, l’attaccante del Milan Zlatan Ibrahimovic ha parlato anche del suo infortunio riportato nella partita di Napoli, in cui è stato nel weekend grande protagonista.

«La gente dice che non corro molto, ma io scelgo il miglior modo per correre e aiutare la squadra. Merito anche dell’allenatore: mi mette a uomo in difesa e mi lascia libero davanti, così capisco come posso essere più utile. Se potessi correre 90 minuti senza sosta lo farei, ma non posso. Sono onesto con me stesso, ho bisogno di più tempo per recuperare dopo uno scatto, ma scelgo quando farlo e decido io quando devo sacrificarmi. Devo adattarmi ed essere più intelligente. L’infortunio muscolare? Non è niente di grave. Solo una o due settimane».