Milan, ennesimo show della banda di Pioli: 5-1 a Mihajlovic e la Roma trema

Il Milan batte il Bologna di Mihajlovic con un perentorio 5-1 e conferma l’ottimo stato di forma, i felsinei incappano in una serata storta a San Siro.

Una serata da ricordare per il Milan di Pioli che continua a stupire e si sbarazza del Bologna di Mihajlovic con estrema facilità. Rebic, Calhanoglu, la prima di Bennacer e Saelemakers, la ciliegina sulla torta di Calabria, nel mezzo la prima volta di Tomiyasu. E’ una serata di gala a San Siro, col Diavolo sempre in controllo del match e tantissime occasioni da gol. Il Bologna paga lo sforzo prodotto col Napoli e qualche disattenzione difensiva di troppo, il Milan insidia la Roma e punta dritto al quinto posto in graduatoria che varrebbe la qualificazione diretta alla fase a gironi della prossima Europa League.