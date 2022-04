Milan, da valutare Romagnoli e Calabria in vista della Lazio: le ultime

Stefano Pioli deve fare i conti con i grattacapi Romagnoli e Calabria: le loro condizioni in vista della Lazio

In vista del match di domenica sera contro la Lazio di Sarri è allarme difesa per Stefano Pioli.

Come riportato da Manuele Baiocchini, inviato Sky Sport a Milanello, Davide Calabria è alle prese con la febbre ma dovrebbe recuperare per il match dell’Olimpico, mentre nell’allenamento di oggi Romagnoli si è allenato in palestra, quindi il suo recupero è a forte rischio.