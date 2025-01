Milan, clamoroso litigio a fine gara tra Conceicao e Calabria dopo la vittoria con il Parma

Milan, clamoroso litigio a fine partita nonostante la vittoria tra il tecnico e il calciatore che poi chiarisce quanto accaduto durante le interviste

Clamoroso a Sansiro, al termine di Milan-Parma vinta dalla squadra rossonera in rimonta è scoppiata una forte lite chiarita poi dallo stesso Calabria, tra il difensore e Conceicao. A scatenare l’accaduto è stato il malumore del giocatore riguardo la sostituzione al 78′ e ha sfogato la propria rabbia a bordo campo. Dopo il triplice fischio tra i due è nato un diverbio che è sfociato in qualcosa che è andato oltre, ma che si è subito spento grazie agli altri componenti della rosa.

Lo stesso Calabria ai microfoni di Dazn a fine gara, ha smorzato la situazione chiarendo quanto accaduto e rilasciando queste considerazioni a caldo

PAROLE – Sono cose da campo, è stato un malinteso tra me e il mister. Ci siamo chiariti, non abbiamo capito una cosa a vicenda e poi abbiamo sistemato le cose. Non è la prima volta che accade nel calcio. Chiedo scusa, non è stata una cosa bella. Ci sono situazioni non semplici, anche private e personali che non sa nessuno. Non mi va neanche troppo di parlarne. Voglio concludere nel migliore dei modi questa stagione per il bene della squadra che è la cosa a cui tengo di più