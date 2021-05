Milan, per la Champions si deciderà all’ultima. Contro il Cagliari solo un pari

Il Milan doveva vincere contro il Cagliari per qualificarsi matematicamente in Champions. Contro il Cagliari però è arrivato il pari

La lotta per la Champions si infuoca e sarà determinante l’ultima giornata. La Juventus è ancora viva, in virtù del pareggio del Milan in serata contro il Cagliari già salvo. I bianconeri ora sono a quota 75 punti, con i rossoneri e il Napoli a 76. All’ultima giornata la Juve va a Bologna, il Milan a Bergamo, la squadra di Gattuso invece affronterà il Verona allo Stadio Maradona.

Il match di San Siro è equilibrato, il risultato è tutto sommato giusto. anche se le occasioni migliori capitano sulla testa dei Pavoletti e Godin, con Donnarumma miracoloso. Non basta la grande prestazione del portiere rossonero, davanti il Milan non sfonda e si complica la vita.