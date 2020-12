Milan, brutta sorpresa sotto l’albero: Ibra, un altro infortunio

La Gazzetta dello Sport evidenzia in prima pagina e si sofferma a lungo sul nuovo stop di Zlatan Ibrahimovic, attaccante e leader svedese del Milan. L’ex Juventus salterà anche la sfida contro la Vecchia Signora, ma sarà fuori causa soprattutto per la sfida natalizia di San Siro contro la Lazio in programma il 23 dicembre a Milano. Il polpaccio cede in allenamento, l’obiettivo sarebbe quello di tornare in gruppo a metà gennaio. Ma il calendario fittissimo complica le cose per i rossoneri, che saranno costretti a rinunciare al loro campione almeno per altre cinque o sei partite.