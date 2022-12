La Lazio ricorda Mihajlovic con un minuto di silenzio, prima del fischio di inizio contro l’Hatayspor

La Lazio è impegnata in Turchia, ma la tristissima notizia della scomparsa di Mihajlovic non ha potuto non travolgere anche la squadra di Sarri.

A pochi istanti dal calcio di inizio contro l’Hatayspor, le due compagini – e i presenti tutti – si sono raccolte in un minuto di silenzio per l’ex biancoceleste.