Mihajlovic, in occasione della gara di ieri contro la Lituania, la Serbia omaggia l’ex bandiera scomparsa a dicembre

Tre mesi fa la morte di Sinisa Mihajlovic sconvolse il mondo del calcio, che non ha mai dimenticato. La Serbia infatti, in occasione della gara di ieri contro la Lituania ha omaggiato la sua ex bandiera con un enorme applauso dopo il minuto di silenzio