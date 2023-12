Mihajlovic, frecciata implicita della moglie alla Lazio? Cosa succede: il post social. Tutti i dettagli

Un anno dalla scomparsa di Sinisa Mihajlovic. Tanti messaggi e dediche per un grande campione che ci ha lasciati. Anche sua moglie Arianna gli ha dedicato un pensiero tramite i suoi canali social. Nella descrizione del post anche una frecciatina, implicita, forse alla Lazio. Ecco le sue parole: “Ringraziamo tutti per l’affetto dimostratoci! In tanti ci sono stati vicini a partire dal Bologna che ci ha accompagnato dal primo momento anche quando Sinisa era ancora con noi! Ci saremmo aspettati di più da un club in cui Sinisa ha giocato vincendo molti trofei e a cui era legatissimo! Abbracciamo tutte le tifoserie e in particolare a quella della Lazio”.