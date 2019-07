Ansia Mihajlovic, il tecnico lascia il Bologna: deve sottoporsi ad una terapia d’urto

Mihajlovic, il tecnico del Bologna oggi in conferenza stampa per l’addio

Una notizia che mai avremo voluto riportare, il mondo del calcio si stringe attorno a Sinisa Mihajlovic che domani in conferenza stampa spiegherà i motivi per i quali non sarà l’allenatore del Bologna nella prossima stagione.

Come riporta il Corriere dello Sport in prima pagina infatti l’ex biancoceleste deve sottoporsi ad una terapia d’urto in base a dei problemi importanti di salute. Di fronte a queste notizie non si può far altro che rivolgere un pensiero di vicinanza e affetto all’uomo e alla sua famiglia prima che all’allenatore. Forza Sinisa!