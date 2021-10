Fiocco rosa in casa Mihajlovic: è diventato nonno per la prima volta. È nata Violante, primogenita della figlia Arianna

Fiocco rosa in casa Mihajlovic: è nata Violante, la prima nipote del tecnico del Bologna ed ex calciatore della Lazio. Si tratta della primogenita della figlia Arianna, e del suo compagno Alex Vogliacco, calciatore attualmente in forza al Benevento.

Una grande gioia per il tecnico, che stasera scenderà in campo contro il Napoli, da… nonno. Per la prima volta.