Mignogna: «Lo scudetto 1915? Il silenzio della FIGC ha un significato»

Ai microfoni di RadioSei è intervenuto l’avvocato Mignogna, il quale ha parlato della situazione riguardante l’assegnazione dello scudetto 1915 alla Lazio.

FIGC – «Il silenzio della FIGC giuridicamente ha un significato ben preciso e a questo punto se protratto aprirà la strada ad altre istanze in altre sedi. Io non ho più avuto riscontri dal presidente Gravina, anche a fronte delle mie ripetute richieste di audizione. Il 4 Novembre però, dopo autorizzazione della Questura, in occasione della Commemorazione dei Caduti effettueremo un pacifico sit-in di striscioni sotto la sede della Federazione.»

LOTITO – «Il presidente Lotito in questa vicenda ha sempre espresso apprezzamento per la rivendicazione e mi ha lasciato fare nelle iniziative che abbiamo portato avanti, ma il patron della Lazio si è spesso trovato in una condizione di conflitto di interessi che la sua posizione di Senatore ora probabilmente acuisce.»