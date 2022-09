Midtjylland, l’allenatore: «Lazio squadra fortissima, ma ci proveremo»

L’allenatore del Midtjylland Albert Capellas ha parlato in vista della sfida di giovedì contro la Lazio. Queste le sue parole, rilasciate ai microfoni dei canali ufficiali del club:

«È un torneo diverso dal campionato. Affrontiamo una squadra molto forte e sarà una partita importante per noi. Sappiamo che non sarà facile, ma abbiamo una buona squadra. Faremo di tutto per ottenere un risultato davanti ai nostri tifosi».