Midtjylland Lazio, Romagnoli affonda: «Annichilito anche lui»

Il difensore della Lazio Romagnoli è stato tra i protagonista in negativo della sconfitta contro il Midtjylland

Nella pesante sconfitta per 5-1 della Lazio in casa del Midtjlland, non si è salvato Alessio Romagnoli che è affondato insieme a tutta la difesa biancoceleste. Per il Corriere dello Sport, la prestazione del centrale è da 4 in pagella.

IL GIUDIZIO – «Annichilito, anche lui. Il furore dei kamikaze per provare a fermare la furia Isaksen, l’ha abbattuto in contropiede beccando un giallo».