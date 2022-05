Mertens Lazio, una clausola “lega” il belga al Napoli: i dettagli

Mertens negli ultimi giorni sarebbe finito in orbita Lazio. Una clausola però lo terrebbe legato al Napoli

Mertens negli ultimi giorni sarebbe finito in orbita Lazio, viste soprattutto le difficoltà per arrivare a un accordo per il rinnovo con De Laurentiis.. Una clausola però lo terrebbe legato al Napoli.

Infatti, come evidenzia La Gazzetta dello Sport, sull’accordo in essere ci sarebbe una clausola sulla base della quale scatterebbe l’opzione di rinnovo alle stesse cifre. Il giocatore dunque non potrebbe più liberarsi a zero.