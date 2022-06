Mertens, sirene dal Belgio: sul giocatore c’è anche l’Anversa

Non solo Sarri, anche Van Bommel avrebbe chiamato Mertens per convincerlo a tornare in Belgio e giocare nell’Anversa

Per Dries Mertens, il Napoli è ormai un ricordo. La trattativa per il rinnovo si è spenta e il belga si sta guardando intorno per trovare una nuova squadra. La Lazio ha già reso note le lusinghe per il giocatore e lo stesso Sarri lo avrebbe contattato per averlo alla sua corte, ma la lista delle pretendenti resta lunga.

Secondo quanto riporta HNL Sport, infatti, ad averlo cercato sarebbe stato anche Van Bommel – ex compagno ai tempi del PSV ed oggi allenatore dell’Anversa – per convincerlo a tornare in Belgio e giocare per lui.