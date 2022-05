Mertens Lazio, Sarri sogna il belga: la situazione

Mertens sembra essere più di una suggestione in casa Lazio, con Sarri che si starebbe muovendo in prima persona

Il futuro di Dries Mertens è ancora in bilico. Come sottolineato da Il Messaggero, l’offerta del Napoli sarebbe di un anno con opzione per un altro a 1,5 milioni di euro più bonus. E alla finestra ci sarebbe la Lazio.



Per accaparrarsi il belga però servirebbe mettere sul piatto un biennale da almeno 2 milioni a stagione e assicurargli un ruolo importante. Sarri potrebbe muoversi in prima persona. Insomma, il tutto sembra molto più di una suggestione.