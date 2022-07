Mertens Lazio, nuova concorrente per il belga: la Salernitana fa sul serio

Calciomercato Lazio: Mertens continua a piacere per l’attacco, ma sul belga ci sarebbe forte anche la Salernitana

La Lazio continua a seguire Dries Mertens per l’attacco, con Sarri con continua a corteggiare il suo ex bomber, ma secondo quanto riportato da Il Mattino la Salernitana di Iervolino sarebbe in forte pressing per convincere il belga a restare in Campania.

Situazione al momento difficile visto che il belga avrebbe deciso di non restare in Italia per non fare un torto al Napoli, decisione che riguarderebbe così anche la Lazio.