Mertens Lazio, la corte di Sarri ha funzionato? Il belga ha preso una decisione

Calciomercato Lazio: l’obiettivo biancoceleste Mertens ha preso una decisione sul suo futuro

Il Napoli ha dato l’addio ufficiale a Dries Mertens alla scadenza del suo contratto. Il belga è stato corteggiato negli ultimi tempo da Maurizio Sarri che lo vorrebbe alla Lazio come grande rinforzo per l’attacco. Ciro, però, avrebbe preso la sua decisione.

Come riportato da La Gazzetta dello Sport, infatti, Mertens avrebbe deciso di non accettare alcuna offerta dall’Italia per non dover affrontare il suo Napoli. Rifiutate anche le proposte arrivate dal Qatar e dall’Arabia Saudita. L’ex azzurro cerca un progetto forte in Europa in grado di potergli concedere una vetrina importante in vista del prossimo Mondiale, che per lui potrebbe essere il terzo.