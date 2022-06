Mertens Lazio, il Napoli non si arrende: tentativo in extremis per il rinnovo

Calciomercato Lazio: il Napoli non si è ancora rassegnato a perdere Mertens e potrebbe fare un tentativo in extremis per il rinnovo

La Lazio continua a seguire Dries Mertens per l’attacco, ma il Napoli non si sarebbe ancora rassegnato a perdere a zero a fine giugno il suo cannoniere all time.

Secondo quanto riportato da La Repubblica, infatti, De Laurentiis è consapevole della volontà del calciatore di restare in azzurro e potrebbe provare un tentativo in extremis per il rinnovo magari strappando uno sconto sull’ingaggio. Non è ancora finita quindi, con la Lazio che resta alla finestra.