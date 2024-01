Mertens, il clamoroso annuncio dell’ex Napoli: «Sono pronto a smettere, voglio stare più con la mia famiglia»

Mertens, l’ex Napoli rilascia alcune dichiarazioni riguardo il suo futuro annunciando la possibilità di un suo ritiro

Ai microfoni di VTM ha parlato Mertens, il quale ha fatto il punto sulla sua situazione e ha rilasciato a riguardo queste dichiarazioni

PAROLE – Voglio davvero smettere di giocare a calcio, alla mia età normalmente ci si ritira. Si diventa più lenti, fisicamente stai molto più male. Prima entravo in campo e non avevo bisogno di riscaldarmi. Ora il mio corpo ha bisogno di avviarsi per giocare. È difficile e sembra strano. Mi piace ancora il calcio, ho il lavoro più bello del mondo. Ma non vedo l’ora di avere più libertà, voglio trovare la pace ed essere un padre di famiglia