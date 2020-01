Mercato, Petagna al Napoli da giugno

Si stanno limando gli ultimi dettagli ma oramai la trattativa è in discesa: Petagna passa dalla Spal al Napoli

Contro la Lazio non ci sarà ugualmente perchè deve scontare una squalifica, ma ormai Petagna non è più una questione della Spal o almeno non lo sarà da giugno.

Come riporta GianlucaDiMarzio.com, l’attaccante è stato acquistato a titolo definitivo dai partenopei ma rimarrà ancora per sei mesi a Ferrara in modo tale da poter aiutare la squadra a raggiungere la salvezza tanto agognata. Già domani il giocatore potrebbe essere pronto alle visite mediche di rito.