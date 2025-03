Mercato Milan, spuntano i nomi di due ex Lazio per il rilancio: le ultime

Il Milan continua a guardare al mercato e in queste ore starebbero circolando i nomi di due ex Lazio per provare a rilanciarsi

Tra poche ore Milan e Lazio scenderanno in campo per disputare il big match di San Siro, dove in palio ci saranno punti fondamentali per gli obiettivi di entrambe le squadre. In casa rossonera però si sta guardando anche al futuro, con Sergio Conceicao che sembra ormai prossimo a lasciare Milano.

Da qualche ora il nome che sta circolando è quello dell’ex Lazio Maurizio Sarri, che potrebbe non essere l’unico con un passato da biancoceleste a raggiungere il capoluogo lombardo. Stando a quanto emerso infatti, i rossoneri starebbero pensando anche ad Igli Tare come dirigente del club.