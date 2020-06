Mercato, Mauro Zarate potrebbe tornare in Italia: ecco dove

Mercato, Mauro Zarate potrebbe tornare in Italia: sull’argentino infatti ci sarebbe l’interesse della Reggina

Nel mondo del calciomercato può succedere di tutto e non c’è mai nessuna certezza che un calciatore non possa tornare dove è già stato. Mauro Zarate ha giocato nella Lazio, nella Fiorentina e nell’Inter, ora è in Argentina, fresco di vittoria del titolo con il Boca Juniors, ma potrebbe tornare di nuovo in Italia.

Come riporta TMW infatti la Reggina avrebbe messo gli occhi sull’ex biancoceleste e avrebbe già avviato i primi contatti con l’entourage del giocatore. La squadra, neopromossa in Serie B, ha già tesserato l’ex Roma e Milan Jeremy Menez.