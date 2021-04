Mercato Lazio: Vitor Hugo obiettivo per la difesa. Le ultime

Tare si guarda intorno per il mercato della Lazio. Vitor Hugo è il primo nome per la difesa: le ultimissime

Igli Tare si guarda intorno per rinforzare la rosa della Lazio. Il primo nome dal mercato per la difesa è quello di Vitor Hugo, che ha già giocato in Italia con la maglia della Fiorentina. Il brasiliano, ora al Trabzonspor, sarebbe finito nel mirino di Tare dopo l’ottima stagione.

Come rivela il Corriere dello Sport, i biancocelesti avrebbero già offerto 5 milioni al club turco, che però avrebbe declinato la proposta.