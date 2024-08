Mercato Lazio, INTRIGO Vecino! Futuro INCERTO, può raggiungere un ex biancoceleste

Mercato Lazio, intrigo Vecino: si intensificano le voci su un interesse del Besiktas di Immobile per il centrocampista. Le ultime

Come riferito dal Corriere dello Sport, in questi ultimi giorni di calciomercato Lazio è da tenere monitorata la situazione legata a Matias Vecino. Nonostante le smentite dell’agente Giuffredi infatti, non si placano le voci su un interesse del Besiktas dell’ex biancoceleste Ciro Immobile.

Vecino ha con la Lazio un contratto in scadenza a giugno del 2025 ed è considerato da Baroni la prima alternativa a Rovella. La sua uscita però permetterebbe ai biancocelesti di accelerare in maniera definitiva per Folorunsho. Ragionamenti in corso in attesa di un’offerta scritta.