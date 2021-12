Mercato Lazio, Van Aanholt e Lasagna i nomi in pole per gennaio: le ultime

Mercato Lazio, Sarri ha avuto rassicurazioni sull’arrivo di un terzino e di un vice Immobile: Van Aanholt e Lasagna nomi molto caldi

Dopo l’importante vittoria di Venezia, per la Lazio è tempo di pianificare le mosse di mercato necessarie per arrivare a quei rinforzati invocati da Maurizio Sarri e promessi da Tare e Lotito. L’idea è quella di arrivare ad un terzino sinistro e ad un affidabile vice Immobile. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport oggi in edicola, sarebbero due i nomi in pole sul taccuino dei biancocelesti.

Per quanto riguarda il terzino sinistro, nelle ultime ore ha preso corpo l’idea di uno scambio alla pari con il Galatasaray tra Muriqi e Van Aanholt. L’operazione sarebbe molto intelligente perchè contemporaneamente libererebbe la casella di vice Immobile. La Lazio vorrebbe un prestito di sei mesi con obbligo di riscatto ma se non dovesse essere trovato l’accordo sulle cifre è possibile che si decida per uno scambio secco di soli sei mesi. L’alternativa è Kurzawa del PSG. Ai margini del club francese, l’ostacolo è l’alto ingaggio fuori dai parametri dei biancocelesti.

Per quanto riguarda l’attacco, il nome cerchiato in rosso da Tare è quello di Lasagna. Ci sono già stati dei contatti tra le due società e con l’agente del calciatore. La formula in questo caso sarebbe quella del prestito con diritto di riscatto che potrebbe diventare obbligatorio al determinarsi di obiettivi precisi.