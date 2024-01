Mercato Lazio, triplo no dall’Inghilterra per Whittaker, Clarke e Rowe. I motivi

Mercato Lazio, arriva un triplo no dall’Inghilterra per Whittaker, Clarke e Rowe. Eccone quindi svelati i motivi

E’ arrivato un triplo no inglese per il mercato Lazio, stando a quanto riporta oggi il Corriere dello Sport. Whittaker, Clarke e Rowe, a meno di ribaltoni dell’ultima ora, rimarranno infatti solamente dei sogni in vista dell’estate.

Muro di Plymouth e Sunderland per i primi due, considerati incedibili a meno di offerte clamorose in queste ultime ore. Stesso discorso vale anche per Rowe, il vero nome che Lotito teneva coperto da ormai un paio di settimane.