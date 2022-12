Mercato Lazio, Tare stregato da Cheddira: due le alternative

Mercato Lazio, Igli Tare stregato da Cheddira del Bari: le alternative rispondono ai nomi di Lasagna e Caputo

Tra i nomi che la Lazio sta seguendo per rinforzare il proprio reparto offensivo c’è anche quello di Walid Cheddira, attaccante del Bari e attualmente impegnato ai Mondiali in Qatar col Marocco.

Nella prima parte di stagione l’attaccante ha messo a segno 9 gol in 12 giornate tanto che il suo prezzo è lievitato toccando quota 7 milioni di euro. Su di lui si sono già mossi Napoli, Sporting Lisbona e Nottingham Forest. La Lazio è in corsa ma ogni discorso è rimandato a giugno come confermato dal DS dei pugliesi, Polito. Le alternative, che però non scaldano più di tanto, rispondono ai nomi di Lasagna e Caputo. Lo riporta Il Tempo.