Mercato Lazio, torna di moda un vecchio pallino in attacco

Mercato Lazio, Sarri vuole calciatori italiani: per il ruolo di vice Immobile rispunta la candidatura di Bonazzoli

In casa Lazio è sempre aperto il tema legato al vice Immobile. Come riportato dal Corriere dello Sport, Sarri predilige calciatori italiani ma come attaccanti la scelta è particolarmente risicata tanto che Mancini ha dovuto affidarsi a Retegui.

Un nome che è tornato prepotentemente di moda è quello di Federico Bonazzoli della Salernitana. Il calciatore era stato approvato da Sarri già a gennaio potendo svolgere il doppio ruolo di centravanti ed esterno. Il costo è di 5 milioni di euro: potrebbe rappresentare una ghiotta occasione.