Mercato Lazio, Tare pensa a Schulz del Borussia Dortmund: le ultime

Mercato Lazio, per la fascia sinistra spunta il nome di Schulz del Borussia Dortmund: Tare in agguato fiuta l’occasione

Uno degli obiettivi in casa Lazio per quanto riguarda il mercato estivo è quello di potenziare la fascia sinistra. Emerson Palmieri resta il sogno (costoso) ma Tare sta studiando anche delle alternative interessanti a basso prezzo.

Una di queste, secondo la Gazzetta dello Sport, potrebbe essere Nico Schulz, 29enne del Borussia Dortmund. Il terzino in questa stagione ha collezionato 24 presenze stagionali, peraltro non tutte dal primo minuto. Servono 5 milioni di euro per portarlo a Formello: Tare ci pensa in attesa del possibile affondo.