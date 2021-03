Mercato Lazio, occhi in casa Napoli: Maksimovic e Hysaj nel mirino

La Lazio ha messo gli occhi in casa Napoli. Infatti sarebbero ben due i giocatori partenopei nel mirino: Maksmovic e Hysaj

Nonostante la stagione debba ancora concludere, in casa Lazio si pensa al futuro e alla prossima stagione. E questo non può che fare rima con mercato. La società biancoceleste, secondo quanto riportato dall’edizione odierna de Il Messaggero, avrebbe messo gli occhi in casa Napoli.

I giocatori finiti nel taccuino del direttore sportivo dei biancocelesti Igli Tare sarebbero Maksimovic e Hysaj. I due hanno due caratteristiche in comune: sono entrambi in scadenza di contratto e rappresenterebbero tutti e due un importante tassello per la nuova retroguardia biancoceleste. D’altronde, in questo campionato, è stata propria la difesa il reparto che ha messo in mostra le maggiori lacune.