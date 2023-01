Mercato Lazio, stallo sul fronte Pellegrini: gli aggiornamenti

Mercato Lazio, prosegue lo stallo per quanto riguarda la trattativa con Juve ed Eintracht per Luca Pellegrini: i dettagli

La Lazio resta concentrata, in questi ultimi dieci giorni di mercato, sul possibile arrivo di un terzino sinistro. Come riporta Il Messaggero, il nome in pole è sempre quello di Luca Pellegrini ma dopo le accelerazioni delle ultime settimane, la trattativa sta vivendo una fase di stallo.

L’incontro con Raiola, procuratore del calciatore, ha prodotto una fumata grigia. In casa biancoceleste infatti, dopo l’ennesimo stop di Immobile, c’è la sensazione che possa servire di più un vice Ciro. I prossimi saranno giorni decisivi.