Calciomercato Lazio, rivoluzione in porta: Mandas titolare, Provedel verso l’addio con l’Inter sullo sfondo

Calciomercato Lazio, in casa biancoceleste tiene banco la questione relativa ai portieri: Mandas verso la conferma, addio di Provedel quasi certo

La Lazio ha deciso di dare una sterzata definitiva alla gestione dei propri pali per il futuro, delineando una strategia chiara che ridisegnerà la rosa. Secondo quanto riportato da AlfredoPedullà.com, la società biancoceleste ha avviato una vera e propria rivoluzione interna per stabilire le nuove gerarchie a lungo termine.

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Il piano della Lazio: Mandas promosso a primo portiere

Il punto di svolta ruota attorno a Christos Mandas. Nelle ultime ore si è tenuto un colloquio decisivo tra il club e l’entourage dell’estremo difensore greco. Nonostante i rapporti recenti non fossero dei migliori, i nuovi dialoghi stanno portando a un atteso disgelo.Il club biancoceleste ha l’intenzione di affidargli la maglia da titolare, una mossa legata anche alle decisioni del Bournemouth, che deve ancora esprimersi sul diritto di riscatto. Al fianco del greco ci sarà il giovane Edoardo Motta, considerato un profilo di grandi qualità ma che necessita di tempo per crescere.

Il mercato e la cessione del portiere Provedel

Questo nuovo assetto spinge inevitabilmente Ivan Provedel verso l’addio. Il portiere, legato ai biancocelesti da un contratto fino al 2027, non ha intenzione di fare la riserva e pretende un ruolo da protagonista. La Lazio è pronta a fare il prezzo del cartellino, mentre il calciatore preferisce prendere tempo. Oltre all’interesse già noto dell’Inter, su di lui si stanno muovendo concretamente anche il Bologna (che valuta come alternativa Wladimiro Falcone) e la Fiorentina, pronta a fiondarsi sul biancoceleste in caso di partenza di David De Gea.

L’intreccio con l’Inter per il portiere biancoceleste

La pista più calda resta quella nerazzurra, ma l’affare presenta alcuni nodi da sciogliere. L’Inter ha fatto irruzione da giorni sul giocatore, tuttavia va chiarito un paradosso non da poco: Provedel arriverebbe a Milano come vice, ma percependo un ingaggio superiore rispetto a quello del titolare Josep Martínez. Un cortocircuito tattico ed economico che le parti dovranno analizzare con attenzione nei prossimi giorni.