Mercato Lazio, Simeone del mirino di un club di A: avviati i CONTATTI con De Laurentiis. Cosa succede. Le ultime

Come riporta Gianluca Di Marzio, il Genoa si sarebbe subito mosso sul mercato per il sostituto di Retegui: nelle ultime ore contatti con il Napoli per riportare Giovanni Simeone in rossoblù.

La squadra di Gilardino avrebbe chiesto il calciatore con la formula del prestito: al momento, però, il club azzurro non apre a queste condizioni. Il giocatore era anche nel mirino del calciomercato Lazio. Vedremo gli sviluppi.