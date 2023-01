Mercato Lazio, si lavora al rinnovo di Zaccagni: cifre e dettagli

La Lazio è al lavoro per il rinnovo di Mattia Zaccagni: c’è distanza tra le parti ma si respira grande ottimismo

In casa Lazio è aperta da tempo la trattativa per il rinnovo di Mattia Zaccagni. Come riportato dal Corriere dello Sport, il club biancoceleste vorrebbe prolungare il contratto dell’esterno, attualmente in scadenza nel 2025, al 2027.

Persiste al momento una discreta distanza economica: l’ex Verona percepisce infatti 1.8 milioni e per allungare l’accordo chiede una cifra superiore ai 2.5 milioni. La Lazio vorrebbe spendere meno: i dialoghi proseguono con ottimismo ma ci sarà da lavorare.